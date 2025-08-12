Die deutschen Nachwuchshandballer sichern gegen Norwegen den Gruppensieg bei der U-19-WM. Im ersten K.o.-Spiel trifft das Team mit den SCM-Spielern Noah Hensen und Monty Kleinsteuber auf die Magyaren.

Kairo/Magdeburg. - Das Ticket für das WM-Viertelfinale hatten die deutschen U-19-Handballer schon vor dem abschließenden Hauptrundenspiel sicher. Gegen Norwegen ging es nur noch um den Gruppensieg. Diesen holte sich der DHB-Nachwuchs, für den das SCM-Talent Noah Hensen fünfmal traf – Vereinskollege Monty Kleinsteuber saß 60 Minuten auf der Bank –, dank des 27:24 (10:11).

In einem ausgeglichenen Spiel wechselte die Führung mehrfach die Seite. Erst Mitte der zweiten Hälfte konnte sich Deutschland erstmals mit vier Toren absetzen. Hensen erzielte das 21:17 (48.). Diesen knappen Vorsprung behauptete das Team von Bundestrainer Erik Wudtke in der Schlussphase. Damit feierte die Mannschaft im fünften WM-Spiel den vierten Sieg und bleibt weiterhin ungeschlagen.

Weiter geht es nun am Donnerstag in Kairo mit dem Viertelfinale gegen Ungarn, das sein Duell mit Schweden mit 34:39 (16:22) verlor. Die genaue Anwurfzeit der Partie steht noch nicht fest.