Noah Hensen und Monty Kleinsteuber bestreiten am Mittwoch ihr erstes Spiel in Kario. Was sie beim Turnier erwartet und was sie erreichen wollen.

Magdeburg - An diesem Mittwoch wird der Puls steigen, das Adrenalin durch den Körper schießen, das Herz höher schlagen: An diesem Mittwoch beginnt für Noah Hensen und Monty Kleinsteuber vom SC Magdeburg das bislang größte Ereignis ihrer jungen Karriere. Der Rückraumspieler und der Linksaußen treten mit der deutschen U-19-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Ägypten an. Erster Gegner? Uruguay. Anwurf? 11.45 Uhr. Spielort? Kairo. „Dort werden wir auch im Hotel in der ganzen Zeit bleiben“, berichtet Hensen.