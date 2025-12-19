Sergey Hernandez klagt zurzeit über Rückenprobleme. Der Keeper des SC Magdeburg droht für die verbleibenden Bundesliga-Spiele in diesem Kalenderjahr auszufallen.

Sergey Hernandez ging im Pokalspiel gegen Flensburg kurz nach der Halbzeit in die Kabine.

Magdeburg - Es dauerte bis zur 37. Minute, ehe Bennet Wiegert Sergey Hernandez erlöste. Der Keeper des SC Magdeburg hatte sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und trotz Rückenproblemen im DHB-Pokal-Viertelfinale gegen die SG Flensburg-Handewitt (35:29) gespielt. Kurz nach dem Seitenwechsel waren die Schmerzen des Spaniers jedoch nicht mehr zu übersehen, sodass der SCM-Trainer ihn für Matej Mandic auswechselte. Hernandez verschwand kurz darauf auch in die Kabine. Ein Einsatz im Ostderby gegen den SC DHfK Leipzig am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) scheint daher unwahrscheinlich.