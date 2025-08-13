Sergey Hernandez steht vor seiner letzten Saison beim SC Magdeburg. Im kommenden Sommer wird der Keeper eine neue Herausforderung suchen. Vieles deutet auf den FC Barcelona hin.

Magdeburg. - Es hatte sich seit Monaten abgezeichnet, nun ist es offiziell: Sergey Hernandez wird den SC Magdeburg nach der kommenden Saison verlassen. Dies verkündeten die Grün-Roten am Mittwoch. Wohin der Keeper wechseln wird, teilte der Club nicht mit, vieles deutet aber auf den FC Barcelona hin.

„Nach reiflicher Überlegung habe ich die schwere Entscheidung getroffen, ein neues Kapitel in meiner Karriere zu beginnen“, wird Hernandez in einer Vereinsmitteilung zitiert. In dieser bedankt sich der 30-Jährige auch für die Zeit an der Elbe: „Es war eine große Ehre, diese Farben zu verteidigen, hier als Spieler und als Mensch zu wachsen und stets die Werte des Vereins zu vertreten. Die Zuneigung, die Erinnerungen und den Stolz, Teil dieser Familie gewesen zu sein, werde ich immer bei mir tragen. Danke von Herzen für alles.“

Vier Titel mit dem SCM

Der spanische Nationaltorwart war 2023 von Benfica Lissabon zum SCM gewechselt. Bei den Grün-Roten entwickelte sich Hernandez vor allem in der Schlussphase der Saison 2023/24 zu einem zuverlässigen Rückhalt, nachdem Nikola Portner wegen der vorläufigen Doping-Sperre nicht zur Verfügung stand. Er gewann 2024 das Double aus Meisterschaft und DHB-Pokal, die Klub-WM 2023 sowie im vergangenen Juni die Champions League. „Mit Sergey verlässt uns ein Spieler, der uns über die Zeit immer wieder den Rücken freigehalten hat und den wir auch gerne weiter im SCM-Trikot gesehen hätten“, bedauert SCM-Trainer Bennet Wiegert.

Mit seinen Leistungen weckte Hernandez aber natürlich auch das Interesse anderer Vereine. So berichtete die Volksstimme schon im Januar 2025 von einem möglichen Abschied 2026. Schließlich hatte der Torwart damals seinen auslaufenden Vertrag nur um ein Jahr verlängert. Dass sich Hernandez nach dem Ende seiner dritten SCM-Spielzeit dem FC Barcelona anschließen wird, dürfte somit ebenfalls in Kürze verkündet werden. Zumal die Katalanen nach dem Abgang von Emil Nielsen im Sommer 2026 nach Veszprém einen Keeper benötigen.

Kommt Mandic oder Kuzmanovic als Nachfolger?

Aber auch der SCM ist nun auf der Suche nach einem neuen Schlussmann. Portner besitzt noch einen Vertrag bis 2027. An der Seite des Schweizers dürfte in der übernächsten Saison ein Kroate zwischen den Pfosten der Grün-Roten stehen. In den vergangenen Monaten berichteten verschiedene Handballportale darüber, dass sich die Magdeburger mit Dominik Kuzmanovic (VfL Gummersbach) und dessen Landsmann Matej Mandic (RK Zagreb). Da Kuzmanovic beim VfL jedoch noch ein Arbeitspapier bis 2028 besitzt und die Ablöse wohl zu hoch liegen soll, konzentriert sich der SCM laut dieser Berichte zurzeit auf Mandic.

Bevor Mandic oder Kuzmanovic das SCM-Trikot mit der Nummer 1 tragen könnte, gehört dies noch Hernandez. Und bis er dieses zum letzten Mal auszieht, hat der Keeper noch eine Menge vor: „Vor uns liegt noch ein weiteres Jahr voller Ziele, Herausforderungen und besonderer Momente, die ich gemeinsam mit euch allen in vollen Zügen genießen möchte.“