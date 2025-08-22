Magdeburg - Es hatte sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet. Nun ist es offiziell. Der SC Magdeburg hat Matej Mandic verpflichtet. Der kroatische Keeper soll die Lücke schließen, die durch die erneute Dopingsperre von Nikola Portner entstanden ist. Mandic kommt von RK Zagreb und unterschreibt einen Drei-Jahres-Vertrag an der Elbe. Damit ist auch die Nachfolge von Sergey Hernandez geklärt.

„Mit Matej bekommen wir einen sehr talentierten Torhüter, der internationale Erfahrung und Titelhunger mitbringt. Er wird uns den Rückhalt geben, den wir brauchen, um weiter erfolgreich zu sein. Wir hatten Mandic ohnehin schon als Ersatz für Sergey Hernandez nach dessen Abgang 2026 unter Vertrag und sind froh, dass wir den Transfer jetzt kurzfristig vorziehen konnten“, wird SCM-Trainer Bennet Wiegert in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Der 2,05-Meter-Hüne ist ab sofort spielberechtigt und wird damit schon beim Bundesliga-Auftakt beim TBV Lemgo am 29. August (20 Uhr) zum Kader der Grün-Roten gehören: „Ich bin sehr glücklich und stolz, das Trikot eines der besten Vereine der Welt tragen zu dürfen. Ich werde mein Bestes geben, um diesen Transfer zu rechtfertigen und versuchen, mich so schnell wie möglich einzuleben. Ich bin gespannt darauf, den Verein, meine Teamkollegen und dann die Fans zu treffen, von denen ich nur Gutes gehört habe. Gemeinsam mit ihnen ist es mein Ziel, Trophäen zu gewinnen.“