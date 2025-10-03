In zwei Wochen muss der SCM in der Champions League bei Pick Szeged ran. Den Ungarn wird dann aber mit Janus Smarason einer der wichtigsten Spieler fehlen. Der Ex-Mageburger zog sich einen Bänderriss im linken Knie zu und fällt bis Ende des Jahres aus.

Szeged/Magdeburg - Auch die Champions League gestattet den SCM-Handballern keine Pause. Schon am nächsten Mittwoch wartet in Dänemark das Spiel bei GOG. Eine Woche später müssen die Grün-Roten dann bei Pick Szeged ran. Das Wiedersehen mit Janus Dadi Smarason bleibt dieses Mal aber aus. Zumindest auf der Platte. Der Isländer fällt nämlich mit Bänderriss rund drei Monate aus.