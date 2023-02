Magdeburg - Omar Ingi Magnusson wird dem SC Magdeburg auf unbestimmte Zeit fehlen. Das gab der Club am Freitag bekannt. Der Isländer hatte sich bei der Weltmeisterschaft im Spiel gegen Schweden verletzt und musste sich am Donnerstag einer Operation an der Ferse unterziehen. Damit fehlt der 25-jährige Rückraumspieler dem SCM in der Rückrunde beim Kampf um die Meisterschaft, in der Champions League und natürlich auch beim DHB-Pokal-Viertelfinale gegen den THW Kiel am Sonntag (15 Uhr/Sky).