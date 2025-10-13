In den vergangenen Spielen fiel Elvar Örn Jonsson vor allem mit seinen Abwehrqualitäten positiv auf. Gegen den Bergischen HC beweist der Isländer aber, dass er beim SC Magdeburg auch offensiv für Akzente sorgen kann.

Elvar Örn Jonsson war gegen den Bergischen HC zusammen mit Omar Ingi Magnusson bester SCM-Torschütze.

Magdeburg - Sechs seiner sieben Tore erzielte Elvar Örn Jonsson nach der Pause. Damit hatte der Isländer immensen Anteil daran, dass der SC Magdeburg einen standesgemäßen 39:30-Sieg gegen den Bergischen HC einfuhr. Danach sah es beim 21:20 in der 34. Minute nicht aus.