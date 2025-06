Vor zwei Jahren konnte sich der SCM in der Champions League über die Trophäe und eine Million Euro an Siegprämie freuen.

Magdeburg - Als der SC Magdeburg vor zwei Jahren die Champions League gewann, war der Sieger-Scheck noch eine Million Euro schwer. Ein Triumph am Wochenende würde den Grün-Roten aber nur noch 590.000 Euro an festen Prämien bescheren. Allein für den Sieg in Köln schüttet der Europäische Verband (EHF) 300.000 Euro aus. Für Rang zwei gibt es 225.000 Euro, für Rang drei noch 150.000 Euro. Und weil es für Rang vier 75.000 Euro gibt, haben die Magdeburger bereits 365.000 Euro sicher. Die anderen 290.000 Euro wurden über die Prämien in der Gruppenphase, den Playoffs und im Viertelfinale eingespielt.