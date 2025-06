Die deutschen Basketballerinnen haben eine Woche vor der EM eine heftige Testspiel-Niederlage hinnehmen müssen. Das Team von Trainerin Lisa Thomaidis verlor am Abend in Löwen deutlich mit 45:80 (21:38) gegen Mitfavorit Belgien. Die zahlreichen Ausfälle der Schlüsselspielerinnen Satou Sabally, Nyara Sabally und Marie Gülich machten sich deutlich bemerkbar. Das deutsche Team war chancenlos.

Auch die beiden USA-Legionärinnen Leonie Fiebich und Luisa Geiselsöder sind noch nicht zum Team gestoßen. Beste Werferin im Thomaidis-Team war Clara Bielefeld mit zehn Punkten. Am Samstag (20.15 Uhr) steht in Oostende ein weiteres Testspiel gegen die starken Belgierinnen an.

Die deutsche Mannschaft bestreitet vom 19. bis 22. Juni gegen Schweden, Spanien und Großbritannien die Vorrunde in Hamburg. Danach findet die Endrunde in Piräus statt. Um in Griechenland dabei zu sein, muss Deutschland einen der ersten beiden Plätze in der Gruppe belegen.