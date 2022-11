Musche wirft bald wieder für den SC Magdeburg

Die Handballer des SC Magdeburg müssen seit Anfang Oktober auf Matthias Musche verzichten. Der Linksaußen hatte sich gleich an beiden Händen verletzt und musste operiert werden. Inzwischen arbeitet Musche aber schon wieder fleißig am Comeback.

Der an den Händen verletzte Matthias Musche fieberte hier gegen Melsungen an der Seite des ebenfalls noch nicht wieder einsatzfähigen Moritz Preuss auf der Tribüne mit seinen SCM-Teamkollegen mit.

Magdeburg - Wenn die Rhein-Neckar Löwen beim SC Magdeburg spielen, denkt Matthias Musche auch immer an den 11. November 2020 zurück. Damals zog er sich kurz vor Schluss eine schwere Knieverletzung zu, riss sich das Kreuzband, Innenband und den Meniskus im linken Knie. „Das war gestern genau zwei Jahre her. Das Datum werde ich auch nie vergessen“, sagt Musche und ergänzt: „Für einen Handballer gehören Verletzungen dazu. Aber bei mir war das in den letzten zwei Jahren schon ein bisschen viel.“