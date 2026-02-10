weather regen
  4. Handball: Nach Kretzschmar-Aussage: Olympiawunder ist Warnung für Wiegert

Für den SC Magdeburg geht es ab Mittwoch wieder um Bundesliga-Punkte. Zum Restart empfangen die Grün-Roten mit dem TBV Lemgo das bisherige Überraschungsteam der Saison.

Von Lukas Reineke Aktualisiert: 10.02.2026, 18:50
SCM-Trainer Bennet Wiegert glaubt nicht an den Nimbus der Unschlagbarkeit.
SCM-Trainer Bennet Wiegert glaubt nicht an den Nimbus der Unschlagbarkeit. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Magdeburg - Wenn es nach Stefan Kretzschmar geht, wächst der Bart von Bennet Wiegert in den kommenden Monaten weiter. Traditionell trimmt der SCM-Trainer seine Gesichtsbehaarung nur nach Niederlagen. Und an diese glaubt Kretzschmar nicht. Schließlich sagte er vor dem heutigen Bundesliga-Restart der Grün-Roten gegen den TBV Lemgo (20 Uhr/Dyn) bei der Deutschen Presse-Agentur, dass der SCM „fast unschlagbar ist“.