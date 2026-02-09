Für Stefan Kretzschmar ist die deutsche Meisterschaft bereits entschieden. Die SCM-Legenden glaubt sogar an den Triplegewinn der Grün-Roten.

Magdeburg - Am Dienstag kehrt die Handball-Bundesliga aus der EM-Pause zurück. 15 Spieltage stehen noch aus. Doch wenn es nach Stefan Kretzschmar geht, ist die wichtigste Frage bereits beantwortet. Der frühere Linksaußen des SC Magdeburg glaubt nicht, dass die Grün-Roten noch von der Tabellenspitze verdrängt werden.