Magdeburg. - Müde und enttäuscht kletterten die Handballer des SC Magdeburg gestern am frühen Abend an der Getec-Arena aus dem Bus. Kurz vor 15 Uhr war die Mannschaft von der Klub-WM aus Kairo kommend mit dem Flieger in Berlin gelandet. In den letzten drei Jahren war da jedes Mal der Weltpokal an Bord. Dieses Mal mussten sich die Magdeburger nach dem 33:34 nach Verlängerung im Finale gegen Veszprém mit dem Glanz der Silbermedaille und einer Prämie von umgerechnet rund 91.000 Euro begnügen. Beim vierten Triumph in Folge wären es rund 317.000 Euro gewesen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.