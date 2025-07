Magdeburg. - Der SC Magdeburg ist wieder Grün-Rot. Nach zwei Jahren in schwarzen Trikots werden die SCM-Profis in dieser Saison bei Bundesliga-Heimspielen wieder in den Vereinsfarben auflaufen. Erstmals präsentierte die Mannschaft die grünen Jerseys mit roten Applikationen auf den Schultern und den Seiten beim Testspiel gegen Elbflorenz Dresden.

