Der SC Magdeburg möchte seinen Königsklassen-Triumph in der kommenden Saison wiederholen. Die erste Hürde auf dem Weg ist am 10. September das Heimspiel gegen Paris. Die EHF hat nun die genauen Anwurfzeiten bekanntgegeben.

Zuletzt empfing der SCM den französischen Meister Paris am 28. September 2022. Damals unterlagen Omar Ingi Magnusson und Co. gegen das Team um den früheren SCM-Keeper Jannick Green mit 22:29.

Magdeburg. - Etwas mehr als sechs Wochen ist es her, dass der SC Magdeburg das Champions-League-Finale gegen die Füchse Berlin (32:26) gewonnen hat. In der kommenden Saison wollen die Grün-Roten als viertes deutsches Team den wichtigsten europäischen Titel verteidigen – Frisch Auf Göppingen, dem VfL Gummersbach und TV Großwallstadt war dieses Kunststück im Vorgängerwettbewerb Europapokal der Landesmeister geglückt. Dass diese Mission gegen Paris St.-Germain startet, war schon länger bekannt. Nun hat der europäische Handballverband (EHF) die genauen Anwurfzeiten bekanntgegeben. Der französische Meister ist am Mittwoch, 10. September (20.45 Uhr) in der Getec-Arena zu Gast.

„Es kann sein, dass es die beiden schwierigsten Gegner zum Auftakt sind“, sagt Christian O'Sullivan und verweist zudem auf die erste internationale Auswärtsreise. Denn acht Tage später – ebenfalls 20.45 Uhr – kommt es für die Elbestädter beim FC Barcelona zu einer Neuauflage des jüngsten Halbfinales, welches der SCM mit 31:30 gewann.

An den Palau Blaugrana hat der SCM allerdings keine guten Erinnerungen. Während der Rekordtitelträger in eigener Halle oder auf neutralem Boden in den vergangenen Jahren in sechsmal besiegt wurde, gab es in der Spielstätte der Spanier zwei deutliche Pleiten (20:32 und 26:32).

Doch nicht nur vor den ersten beiden Kontrahenten ist der Respekt groß. „Es gibt nur schwierige Spiele in der Champions League. Es ist eine gute Gruppe mit tollen Mannschaften. Von daher ist es egal, wo wir beginnen. Wir spielen sowieso zweimal gegen alle Teams“, betont SCM-Kapitän O'Sullivan und erinnert an die Vorsaison: „In Szeged hatten wir letztes Jahr auswärts auch Probleme.“

In Ungarn unterlagen die Grün-Roten zum Start der Gruppenphase mit 29:31. In dieser Saison kommt es zum ersten Aufeinandertreffen am fünften Spieltag. Am 15. Oktober (18.45 Uhr) sind O'Sullivan und Co. beim ungarischen Pokalsieger gefordert.

Testspiel im Mittwoch gegen Fredericia

Zum Abschluss des Jahres – 4. Dezember (20.45 Uhr) – steht in der Getec-Arena das Rückspiel an. Die letzten vier Partien werden dann wie üblich im Februar und März ausgetragen. Die zeitgenauen Ansetzungen erfolgen jedoch zu einem späteren Zeitpunkt. Das abschließende Heimspiel gegen Barcelona wird am 4./5. März stattfinden. Am letzten Spieltag der Vorrunde geht es für Magdeburg dann nach Paris (11./12. März).

Die K.o.-Phase startet mit den Play-offs am 1. April und endet mit dem Final4 in Köln am 13./14. Juni 2026. Bevor der SCM jedoch soweit denkt, gilt der Fokus der Vorbereitung. Und dort heißt der nächste Gegner am Mittwoch (19.30 Uhr) in Ilsenburg Fredericia HK. Die Volksstimme überträgt das Spiel gegen den dänischen Erstligisten im kostenlosen Livestream.

Alle SCM-Ansetzungen der Champions League im Überblick

SCM – Paris St.-Germain (10. September, 20.45 Uhr)

FC Barcelona – SCM (18. September, 20.45 Uhr)

SCM – Wisla Plock (25. September, 20.45 Uhr)

GOG Svendborg – SCM (08. Oktober, 18.45 Uhr)

Pick Szeged – SCM (15. Oktober, 18.45 Uhr)

SCM – Eurofarm Pelister (23. Oktober, 20.45 Uhr)

SCM – RK Zagreb (12. November, 20.45 Uhr)

RK Zagreb – SCM (19. November, 18.45 Uhr)

Eurofarm Pelister – SCM (26. November, 20.45 Uhr)

SCM – Pick Szeged (04. Dezember, 20.45 Uhr)

SCM – GOG Svendborg (18./19. Februar 2026)

Wisla Plock – SCM (25./26. Februar 2026)

SCM – FC Barcelona (04./05. März 2026)

Paris St.-Germain – SCM (11./12. März 2026)