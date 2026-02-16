Der SC Magdeburg muss sich erstmals in dieser Bundesligasaison geschlagen geben. Sehr wahrscheinlich, dass nach dem 29:31 jetzt auch der Bart von Trainer Bennet Wiegert daran glauben muss.

SCM-Coach Bennet Wiegert musste das Spiel in Kiel sehr häufig mit eher skeptischem Blick verfolgen.

Kiel - Beim Blick auf die statistischen Details der 29:31-Niederlage beim THW Kiel strich sich Bennet Wiegert nachdenklich durch seinen schwarzen Rauschebart. Besonders die Spalte Wurfquote zeigte brutal auf, warum die Grün-Roten ihre erste Niederlage der aktuellen Bundesliga-Saison hinnehmen mussten. Aus insgesamt 49 Angriffen hatten seine Jungs gerade mal 29 Tore gemacht und somit eine Wurfquote von lediglich 59,2 Prozent erzielt. Zwei Werte, mit denen man Topspiele nicht gewinnen kann. Schon gar nicht in Kiel.