Die Busfahrt am Mittwoch wird den Spielern des SC Magdeburg bekannt vorkommen. Schließlich fahren sie bereits zum dritten Mal innerhalb von neun Monaten zu einem Auswärtsspiel nach Plock.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Der SC Magdeburg macht sich am Mittwoch zum dritten Mal in diesem Jahr auf den Weg nach Polen – und zwar zu einem Champions-League-Spiel bei Wisla Plock. Das morgige Duell (20.45 Uhr/Dyn) ist sogar schon das sechste Aufeinandertreffen seit Mai 2021. Beide Teams kennen sich also bestens.