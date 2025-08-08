weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Handball: SC Magdeburg als Jubiläumsgast in Bern

Auf der Schweiz-Reise steht für den SC Magdeburg am Sonnabend (19 Uhr) das zweite Testspiel an. Da treffen die Grün-Roten auf den BSV Bern, den Heimatklub von Torwart Nikola Portner.

Von René Miller 08.08.2025, 18:26
SCM-Torwart Nikola Portner legte im Spiel gegen Aarau sieben Paraden hin, hielt dabei sogar zwei Siebenmeter.
SCM-Torwart Nikola Portner legte im Spiel gegen Aarau sieben Paraden hin, hielt dabei sogar zwei Siebenmeter. Foto: Angela Grewe

Magdeburg/Bern - So wie am Donnerstag in Aarau ist auch in Bern die Vorfreude auf das Gastspiel des SC Magdeburg riesengroß. Anlass der Partie ist das 65-jährige Jubiläum des BSV. Besonders freuen sich die Schweizer Fans dieses Mal auf Nikola Portner, der von 2010 bis 2014 für den BSV im Tor stand.