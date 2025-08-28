Linksaußen wurde am Mittwoch 34 Jahre alt und freut sich auf sein Bundesliga-Debüt. Da muss er mit dem SCM am Freitagabend (20 Uhr) beim TBV Lemgo ran.

Sebastian Barthold gehört beim SCM auch zu den Siebenmeterschützen - so wie hier bei der Bundesliga-Generalprobe gegen Stuttgart am 20. August.

Magdeburg - Es geht wieder los. Und bevor der SC Magdeburg am Freitagabend (20 Uhr, Dyn) beim TBV Lemgo in die neue Bundesliga-Saison startet, wird alles auf null gestellt. „Was bisher war, zählt nicht mehr. Es geht wieder neu los und wir müssen uns neu beweisen“, betonte Trainer Bennet Wiegert schon mehrmals in den letzten Wochen. Dass der SCM sogar von den Füchsen die Favoritenrolle zugeschoben bekommen, nehmen die Grün-Roten gelassen hin. „Wenn man in einem Team wie Magdeburg spielt, gibt es nur ein Ziel. Und das Ziel lautet: Titel zu gewinnen. Das ist auch mein Ziel“, erklärte Sebastian Barthold schon zu Beginn der Vorbereitung.