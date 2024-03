Der SCM ist beim Bergischen HC am Sonntag (18 Uhr) erneut in der Pflicht. Im Fernduell mit den Berliner Füchsen dürfen sich die Grün-Roten im Kampf um den Titel keinen Ausrutscher erlauben.

Magdeburg. - Im Fußball spricht man gern von dreckigen 1:0-Siegen, wenn es mal nicht so läuft und die Punkte trotzdem eingefahren werden. So ähnlich war es am Donnerstagabend auch bei den Handballern des SC Magdeburg in der Partie gegen den HC Erlangen. Bei 19 Fehlwürfen und einer Wurfquote von nur 59 Prozent ist es eigentlich kaum möglich, ein Spiel zu gewinnen. Am Ende hieß es trotzdem 27:22 – und die Grün-Roten bleiben nach Minuspunkten der Primus der Bundesliga.

Normal sind für die Grün-Roten eigentlich sieben bis zehn vergebene Chancen pro Spiel. Und die durchschnittliche Wurfeffektivität liegt bei 70 Prozent. Mit den Fans im Rücken ist das in eigener Halle immer mal zu kompensieren. Aber Wiegert weiß: „Auswärts dürfen wir nicht so viel vor dem gegnerischen Tor liegen lassen.“ Obwohl sein Team in der ersten Halbzeit auch immer wieder mal zurücklag, wackelten die Wände in der Kabine zur Pause nicht. „Zum Lautwerden gab es da keinen Grund. Und wenn man zu laut wird, ist man verbrannt und irgendwann nur noch laut – auch wenn man leise ist“, so Wiegert, der nach dem Spiel dem Gegner großen Respekt zollte: „Wir neigen oft eher dazu, das Negative zu suchen. Aber das wäre gegenüber Erlangen ungerecht. Sie haben ein gutes Spiel gemacht. Und vor allem sollten wir Torwart Bertram Obling für seine starke Leistung loben.“ Der im Sommer nach Gummersbach wechselnde Däne hatte mit insgesamt 16 Paraden die Magdeburger selbst bei freien Würfen zur Verzweiflung gebracht.

BHC gegen den SCM in Düsseldorf

Für eine große Analyse bleibt aufgrund des engen Spielplanes aber keine Zeit. Schon morgen Abend (18 Uhr, Dyn) wartet der Bergische HC, der dafür aus Wuppertal in die Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle umzieht. Und die ist mit knapp 4.000 Zuschauern auch längst ausverkauft.

Dass der BHC tief im Abstiegskampf steckt, kommt für Wiegert überraschend. „Der BHC hat eigentlich einen guten Kader. Vor der Saison hätte ich auf einen gesicherten Mittelfeldplatz getippt“, so Wiegert, der personell nicht so richtig weiß, was ihn erwartet: „Sie haben durch Verletzungen immer mal wieder einen anderen Kader. Das macht die Vorbereitung auf dieses Spiel nicht so leicht.“ Im Winter hat der BHC personell auch noch mal nachgelegt, unter anderem mit Antoni Doniecki einen Kreisläufer vom polnischen Erstligisten Piotrcovia Trybunalski geholt.

Vom aktuell vorletzten Tabellenplatz des BHC werden sich Wiegert und Co. aber nicht täuschen lassen. Denn im Fernduell um den Titel mit den Füchsen ist Stolpern verboten. „Es ist ein Bundesligaspiel. Vor allem auswärts muss man da immer ans Limit kommen. Und wenn ich nach dem Sieg der Füchse bei den Rhein-Neckar Löwen sehe, wie Berlin marschiert, dann ist auch klar, dass wir uns bis zum Saisonende nicht viel erlauben können.“

Der Bergische HC hat die letzten acht Bundesligaspiele verloren und weiß natürlich, dass die Punkte für den Klassenerhalt in anderen Spielen geholt werden müssen. „Nach Schwächen muss man bei den Magdeburgern lange suchen. Ob wir eine Chance auf Punkte haben, entscheiden deshalb nicht wir, sondern der Gegner“, betont BHC-Coach Jamal Naji auf der Vereins-Homepage der Bergischen. Und deshalb sollte es der SCM nicht erneut mit zu vielen Fehlwürfen auf einen „dreckigen“ Sieg ankommen lassen.

Pettersson am rechten Knie operiert

Auf Tore von Daniel Pettersson muss der SCM aber in den nächsten Wochen verzichten. Der Rechtsaußen unterzog sich einer Arthroskopie im rechten Knie. Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt: „Der Eingriff ist planmäßig und ohne Komplikationen verlaufen. Wir schauen nun, wie das Knie in den kommenden Tagen reagiert und entscheiden behutsam, wann Dani wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen kann.“