Der SC Magdeburg will beim Saison-Endspurt von Rechnereien nichts wissen, sondern sich einzig und allein darauf konzentrieren, die restlichen drei Spiele zu gewinnen. Am Sonntag wartet auf die Grün-Roten in Lemgo zunächst ein ganz heißer Nachmittag.

Magdeburg - Während die Füchse Berlin am Donnerstagabend im Top-Spiel der Handball-Bundesliga die MT Melsungen auseinandernahmen, war Bennet Wiegert mit seinen Gedanken nur beim Spiel des SC Magdeburg am Sonntag (15 Uhr/Dyn und WeltTV) beim TBV Lemgo. „Ich habe das Spiel in Berlin nicht live verfolgt, stattdessen die Videos in Vorbereitung auf Lemgo geschnitten“, verriet der SCM-Coach.