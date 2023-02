Magdeburg - Was seit dem Spiel der Isländer bei der Handball-WM gegen Schweden befürchtet wurde, ist leider wahr. Omar Ingi Magnusson wird dem SC Magdeburg längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Der Isländer musste sich Donnerstag an der linken Ferse operieren lassen. Ob er möglicherweise sogar bis Saisonende fehlen wird, kann erst nach Auswertung der Operation endgültig entschieden werden. „Der Ausfall von Omar trifft uns natürlich extrem hart. Jeder weiß, wie wichtig er für unser Angriffs- und auch Defensivspiel ist. Diese Verantwortung gilt es nun auf mehrere Schultern im Team zu verteilen. Wir wünschen Omar eine schnelle Genesung und hoffen, dass er bald wieder auf der Platte stehen wird“, so SCM-Trainer Bennet Wiegert in der Vereinsmitteilung.