SCM-Rechtsaußen hat sich mit dem Riss einer Sehne im linken Fuß und dem schnellen Olympia-Aus abgefunden. Jetzt arbeitet er fleißig am Comeback und ist am Samstag beim Supercup als Daumendrücker dabei.

Magdeburg. - „Beim Supercup bin ich dabei“, schaut Tim Hornke auf den Sonnabend, wenn der SC Magdeburg in Düsseldorf gegen die Füchse aus Berlin um den ersten von fünf möglichen Titeln spielt. Mit dem Dabeisein meint der 34-Jährige aber als Daumendrücker einen Platz zum Zuschauen. Denn wenn er auf seinen linken Fuß schaut, sieht er einen AirWalker, der seine Plantarfaszie, der Sehne zwischen Ferse und Vorderfuß, ruhigstellen soll. Hornke: „Zuletzt musste ich ja auch noch mit Krücken laufen. Da ist das jetzt schon viel angenehmer. Deshalb will ich beim Spiel gegen die Füchse auch unbedingt dabei sein und werde im Auto mitgenommen.“

Dass Hornke über seine Verletzung spricht, hat ein bisschen Zeit gebraucht. „Zunächst war ich natürlich geschockt und traurig, wollte da einfach nur meine Ruhe haben. Ich bin auch nicht der Typ, der bemitleidet werden will. Ich mache das lieber mit mir selbst aus“, blickt der Rechtsaußen auf den 27. Juli zurück. Da startete die deutsche Nationalmannschaft gegen Schweden ins olympische Handball-Turnier. Dass es am Ende ein starkes 30:27 gab, wurde für Hornke leider nebensächlich. Der Rechtsaußen hatte sich nämlich nach nicht mal einer Minute die Plantarfaszie im linken Fuß gerissen, was nicht nur das Olympia-Aus, sondern auch eine mehrmonatige Pause bedeutete. Hornke: „Das war wie ein Schuss in den Fuß. Und da ich das rechts schon einmal hatte, wusste ich auch sofort, was los ist.“

Bundestrainer Gislason hat sich regelmäßig gemeldet

Verletzungen gehören im Sport dazu. Aber bei Hornke ist das schon besonders bitter. Trotz starker Leistungen beim SCM wurde er lange nicht für das Nationalteam nominiert, musste so auch die EM im eigenen Land im Januar von zu Hause aus verfolgen. Doch Hornke blieb ruhig, ließ weiterhin Leistungen sprechen – und bekam völlig verdient das Ticket für Paris. Hornke: „Im Olympischen Dorf zu leben, die ganzen Stars aus verschiedenen Sportarten und anderen Ländern zu sehen – das war schon cool und ein tolles Erlebnis. Das bleibt unvergessen.“ Nach nur vier Tagen war Olympia für Hornke aber vorbei. „Ich habe dann aber alles von zu Hause aus verfolgt. Die Spiele unserer Jungs habe ich natürlich alle gesehen, aber auch andere Wettkämpfe angeschaut. Hockey habe ich ebenfalls viel gesehen“, so Hornke, der vom DHB aber nicht vergessen wurde: „Bundestrainer Alfred Gislason hat sich regelmäßig gemeldet und sich erkundigt, wie es mir geht. Das fand ich schön.“ Und trotz seines Mini-Einsatzes ist auch eine Silbermedaille für Hornke reserviert.

Weil er aufgrund der Verletzung am Fuß ohnehin nichts machen konnte, hat sich Hornke auch gleich am rechten Knie operieren lassen. Hornke: „Da hatte ich aufgrund einer Entzündung an der Patellasehne im letzten halben Jahr immer wieder Probleme. Jetzt wurde da auch totes Gewebe entfernt und ich habe da ein ganz gutes Gefühl. Der Fuß wird wesentlich länger brauchen.“ Patrick Groetzki beispielsweise hatte sich im Januar kurz vor der EM auch an der Plantarfaszie verletzt und fiel fast bis Saisonende aus.

„Das Problem bei dieser Verletzung ist, dass man nie genau weiß, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, den Fuß wieder voll zu belasten. Man fühlt sich irgendwann gut, legt los und hat plötzlich wieder Probleme. Das muss man genau abwägen“, erklärt Hornke, der deshalb von einer Pause von rund vier Monaten ausgeht. In denen wird aber auch schon fleißig fürs Comeback trainiert. „Ich bin fast jeden Tag im Fitnesscenter. Krafttraining für den Oberkörper, die Beine und Arme kann ich ja machen. Auch für die Ausdauer geht was“, berichtet Hornke, der sein Verletzungspech inzwischen abgehakt hat: „Bisher bin ich in meiner Karriere gut davongekommen und hatte viel Glück. Jetzt mal nicht, aber es gibt Sachen, die viel schlimmer sind.“