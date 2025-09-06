Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Mit einem haushohen Endstand von 1:9 (1:3) verließ die SG 1948 Reppichau an diesem Wochenende den Sportplatz 2 Reppichau in Osternienburg. Der TSV Rot-Weiß Zerbst fuhr siegreich nach Hause.

Osternienburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Christian Löbel hat am Samstag vor 39 Zuschauern auf dem Sportplatz 2 Reppichau ganze neun Bälle einstecken müssen. Das Spiel endete 1:9 (1:3).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Jannes Hänsel für Zerbst traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Rot-Weiß Zerbst steckte einmal Gelb ein (6.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tim Wollmerstädt (7.) erzielt wurde.

1:1 für SG 1948 Reppichau und TSV Rot-Weiß Zerbst – 7. Minute

Sieben mal mussten die Reppichauer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 8:1 für den TSV Rot-Weiß Zerbst.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Die SG 1948 Reppichau steckte einmal Gelb ein. Der TSV Rot-Weiß Zerbst hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Gallasch.

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Krüger den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:9 erweiterte (70.). Damit war der Sieg der Zerbster gesichert. Die SG 1948 Reppichau rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – TSV Rot-Weiß Zerbst

SG 1948 Reppichau: Gastberg – De Wispelaere (46. Reuter), (46. Raeck), Hirschmann, Wollmerstädt, Stock, Wartemann (53. Müller), Storm, Gassner, Pelz, Ehrenberg

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Albrecht, Friedrich, Pötzschke, Hahn, Nehring, Hanuszkiewicz, Krüger (71. Henning), Schmitz (25. Syring), Geilich (40. Becker), Hänsel

Tore: 0:1 Jannes Hänsel (6.), 1:1 Tim Wollmerstädt (7.), 1:2 Jannis Syring (33.), 1:3 Felix Hanuszkiewicz (44.), 1:4 Felix Hanuszkiewicz (45.), 1:5 Toni Luis Albrecht (47.), 1:6 Felix Hanuszkiewicz (50.), 1:7 Edgar Valentin Hahn (54.), 1:8 Luca Elias Krüger (67.), 1:9 Luca Elias Krüger (70.); Schiedsrichter: Michael Frühauf (Köthen); Zuschauer: 39