Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem überzeugenden 7:3 (3:1) ging der MSV Eisleben von Trainer Steffen Bormann aus dem Duell mit der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) vom Platz.

Till Krüger (JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)) netzte 23 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen (23.). Die JSGer konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Paul Wilfried Wiegand der Torschütze (26.).

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Eisleben ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Mit einem Doppelpack von Leandros Paris Markou . So leicht ließen sich die JSGer nicht abhängen. Chris Thiede versenkte den Ball in der 50. Minute. Eine echte Gefahr erwuchs den Eislebern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Markou traf in Minute 75 ein weiteres Mal. Es wollte den Eislebenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Chris Thiede traf in Spielminute 75 ein weiteres Mal. Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Eislebern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Marlon Blümel versenkte den Ball in Minute 80, gefolgt von Ben Neugebauer (81.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) musste noch einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 6:3 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Nur kurz darauf gelang es John Beese, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:3 auszubauen (83.). Der MSV Eisleben hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

MSV Eisleben: Thate – Haase, Rische (46. Neugebauer), Markou (80. Al Khalaif), Ebert, Wiegand (46. Raman), Engel, Knieriem (46. Dubova), Schmidt, Fischer (46. Blümel), Beese

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Geier, Theuring (46. Thiede), Schmidt (46. Kinkal), Valentin, Härzer, Brach (46. Ebert), Krüger, Siebert, Hattwig, Röhr (5. Ruß)

Tore: 0:1 Till Krüger (23.), 1:1 Paul Wilfried Wiegand (26.), 2:1 Leandros Paris Markou (31.), 3:1 Leandros Paris Markou (35.), 3:2 Chris Thiede (50.), 4:2 Leandros Paris Markou (75.), 4:3 Chris Thiede (75.), 5:3 Marlon Blümel (80.), 6:3 Ben Neugebauer (81.), 7:3 John Beese (83.); Schiedsrichter: Marcel Planer (Seegebiet Mansfelder Land); Zuschauer: 89