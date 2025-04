Der SC Magdeburg hat in der Bundesliga zwei weitere wichtige Punkte im Titelrennen gesammelt. Beim Sieg bei der HSG Wetzlar hatte das Team aber mehr Mühe als mit Blick auf das Champions-League-Viertelfinale erhofft.

SC Magdeburg macht es in Wetzlar ungewollt spannend

Magdeburg Omar Ingi Magnusson traf gegen die HSG Wetzlar auf harte Gegenwehr. Mit zehn Treffern hatte der Isländer dennoch großen Anteil am Auswärtssieg der Grün-Roten.

Wetzlar/Magdeburg. - Der SC Magdeburg hat die Generalprobe vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei KC Veszprém gemeistert. Bei der HSG Wetzlar gewannen die Grün-Roten mit 32:29 (17:12) und haben weiterhin nur einen Minuspunkt als das Spitzenduo Füchse Berlin und MT Melsungen auf dem Konto. Allerdings war die Partie kräftezehrender als sich die Magdeburger vor der wichtigen Reise nach Ungarn erwünscht hätten.

Erfolgsgarant für den Auswärtssieg war das Tempospiel der Magdeburger. Nach Ballgewinnen schaltete der deutsche Meister blitzschnell um. Dies analysierte auch Lukas Mertens im Halbzeit-Interview bei Dyn: „Ich muss erstmal durchatmen. Es ist ein temporeiches Spiel. Genau das haben wir uns vorgenommen und sind so zu den einfachen Toren gekommen.“

Allerdings profitierte Magdeburg erst kurz vor Halbzeit davon und baute den Vorsprung auf 17:12 aus. Zuvor war es ein ausgelichenes Spiel. Mit ihrer Deckung bereiteten die Hessen dem SCM ordentlich Probleme. „Unser Positionsangriff ist nicht gut, und wir gewinnen die Zweikämpfe nicht.“ Dies missfiel auch Bennet Wiegert. Der SCM-Trainer nahm sich in einer Auszeit vor allem Gisli Kristjansson lautstark zur Brust: „Unser Timing ist null da. Das ist unser Kopf. Spielt Handball!“

Hernandez hält die Führung fest

Doch daran änderte sich auch zu Beginn des zweiten Abschnitts nichts. Stattdessen leistete sich das Team Ungenauigkeiten im Abschluss. Dies nutzen die Hessen, um wieder zu verkürzen. Dominik Mappes, der seine sechs Tore alle nach Wiederanpfiff erzielte, stellte den Anschluss zum 17:18 aus Sicht der Gastgeber her (35.). Die 4.050 Zuschauer in der Buderus Arena glaubten nun an eine Sensation.

Der SCM behielt jedoch die Ruhe. Wiegert verzichtete auf seine zweite Auszeit. Stattdessen wechselte er lediglich Sergey Hernandez für Nikola Portner im Tor ein. Und mit den ersten Paraden des Spaniers, der in 25 Minuten sieben Würfe abwehrte, wuchs der Vorsprung der Elbestädter wieder an. Mit einem 4:0-Lauf setzen sie sich wieder 25:20 ab (43.).

Rot für Wetzlars Vranjes

Aber auch dieses Polster gab keine Ruhe. Wetzlar verkürzte erneut. Beim 29:26 gut sechs Minuten vor dem Ende nahm Wiegert daher seine zweite Auszeit: „Wir haben für die Crunchtime gesorgt, dann nehmen wir sie so“, sagte der 43-Jährige vorwurfsvoll zu seinen Spielern, ehe er sich um die letzten taktischen Anweisungen kümmerte.

Die Entscheidung fiel dann zwei Minuten vor dem Ende. Wetzlars Vladimir Vranjes griff Gisli Kristjansson beim Wurf in den Arm. Dafür bekam er Rot nach Videobeweis und der SCM Siebenmeter. Diesen verwandelte Magnusson, der mit zehn Treffern bester Werfer der Partie war, zum 31:28. Die verbleibende Zeit spielten die Grün-Roten dann ungefährdet zu Ende.