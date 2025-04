Omar Ingi Magnusson setzt sich in dieser Aktion gegen Ludovic Fabregas (r.) durch. Aber auch der Franzose sorgte immer wieder für Unruhe in der Magdeburger Deckung.

Magdeburg. - Lange Zeit lief der SC Magdeburg im Viertelfinal-Hinspiel einem Rückstand hinterher. Erst knapp drei Minuten vor dem Ende sorgte Omar Ingi Magnusson für die erste und einzige Führung der Grün-Roten gegen KC Veszprém. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften mit 26:26. Es bahnt sich somit ein wahrer Showdown im Rückspiel am 1. Mai an.