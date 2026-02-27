Handball SC Magdeburg mit Charakter in den Spiele-Spagat
Die tolle Aufholjagd zum 29:29 beim Champions-League-Spiel in Plock gibt den Grün-Roten ein gutes Gefühl für die Partie am Samstagabend bei Angstgegner Melsungen. Dort sind die Magdeburger letztmals im September 2021 gewonnen.
27.02.2026, 17:46
Magdeburg/Kassel. - Obwohl die Siegesserie des SC Magdeburg in der Champions League gerissen ist, wurde mit dem 29:29 bei Wisla Plock ein wichtiger Punkt für die Moral geholt. Ein Punkt, der viel für den Charakter dieser Mannschaft spricht. Mit dem Viertelfinal-Ticket in der Tasche hätten es sich die Grün-Roten angesichts eines Sechs-Tore-Rückstandes auch einfach machen können. Schließlich wartet schon am Samstagabend (20 Uhr, Dyn) die MT Melsungen in der Bundesliga.