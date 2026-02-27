Die tolle Aufholjagd zum 29:29 beim Champions-League-Spiel in Plock gibt den Grün-Roten ein gutes Gefühl für die Partie am Samstagabend bei Angstgegner Melsungen. Dort sind die Magdeburger letztmals im September 2021 gewonnen.

Gisli Kristjansson wird hier von Zoltan Szita attackiert. Am Ende erzielte der Isländer für den SCM aber das wichtige Tor zum 29:29 in Plock.

Magdeburg/Kassel. - Obwohl die Siegesserie des SC Magdeburg in der Champions League gerissen ist, wurde mit dem 29:29 bei Wisla Plock ein wichtiger Punkt für die Moral geholt. Ein Punkt, der viel für den Charakter dieser Mannschaft spricht. Mit dem Viertelfinal-Ticket in der Tasche hätten es sich die Grün-Roten angesichts eines Sechs-Tore-Rückstandes auch einfach machen können. Schließlich wartet schon am Samstagabend (20 Uhr, Dyn) die MT Melsungen in der Bundesliga.