weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. SC Magdeburg
    4. >

  4. Handball: SC Magdeburg mit Charakter in den Spiele-Spagat

Handball SC Magdeburg mit Charakter in den Spiele-Spagat

Die tolle Aufholjagd zum 29:29 beim Champions-League-Spiel in Plock gibt den Grün-Roten ein gutes Gefühl für die Partie am Samstagabend bei Angstgegner Melsungen. Dort sind die Magdeburger letztmals im September 2021 gewonnen.

Von René Miller 27.02.2026, 17:46
Gisli Kristjansson wird hier von Zoltan Szita attackiert. Am Ende erzielte der Isländer für den SCM aber das wichtige Tor zum 29:29 in Plock.
Gisli Kristjansson wird hier von Zoltan Szita attackiert. Am Ende erzielte der Isländer für den SCM aber das wichtige Tor zum 29:29 in Plock. Foto: IMAGO/Newspix

Magdeburg/Kassel. - Obwohl die Siegesserie des SC Magdeburg in der Champions League gerissen ist, wurde mit dem 29:29 bei Wisla Plock ein wichtiger Punkt für die Moral geholt. Ein Punkt, der viel für den Charakter dieser Mannschaft spricht. Mit dem Viertelfinal-Ticket in der Tasche hätten es sich die Grün-Roten angesichts eines Sechs-Tore-Rückstandes auch einfach machen können. Schließlich wartet schon am Samstagabend (20 Uhr, Dyn) die MT Melsungen in der Bundesliga.