Magdeburg. - In den sozialen Netzwerken des SC Magdeburg wurde schon seit Sonnabend darauf hingewiesen, dass es vor dem Spiel gegen GWD Minden (38:21) etwas zu verkünden gibt. Und als dann in einem kurzen Film Matthias Musche und Lukas Mertens eingeblendet wurden, war der Jubel in der Getec-Arena riesengroß. Zwei absolute Fanlieblinge gaben ihre Vertragsverlängerungen bekannt. Musche unterschrieb bis 2028 und Mertens bis 2029. Ursprünglich wären die Kontrakte des Linksaußen-Duos 2027 ausgelaufen.