SC Magdeburg mit schwacher Bilanz in Portugal in Porto zu Gast

Mit dem Duell beim FC Porto beginnt für den SC Magdeburg die Rückrunde in der Gruppenphase der Champions League. An das letzte Gastspiel bei den Portugiesen haben die Grün-Roten jedoch keine schönen Erinnerungen.

Magdeburg - „Ich habe mit Matze darüber gesprochen. Da haben wir eine große Niederlage kassiert“, erinnert sich Marko Bezjak an das letzte Gastspiel des SC Magdeburg in Porto. Am 25. November 2018 verloren die Grün-Roten in Portugal mit 27:34. Nach dem 26:23 im Hinspiel bedeutete dies das Aus in der dritten Qualifikationsrunde des EHF-Pokals. Neben Bezjak und Matthias Musche gehörten auch Michael Damgaard, Christian O’Sullivan und Daniel Pettersson damals zum Aufgebot der Grün-Roten.