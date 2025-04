Nach einem spielfreien Wochenende geht es für den SC Magdeburg am Mittwochabend (20 Uhr) gegen den TVB Stuttgart wieder um wichtige Punkte im Titelrennen. Ein Heimsieg ist in der Getec-Arena für den weiteren Saisonverlauf ein absolutes Muss.

So wie hier gegen Erlangen wollen die Handballer des SC Magdeburg auch nach dem Spiel gegen Stuttgart einen Sieg bejubeln.

Magdeburg - Auf Live-Bilder vom Final4-Turnier um den DHB-Pokal hatte SCM-Trainer Bennet Wiegert keine Lust. „Wenn man so oft wie wir zuletzt dort gespielt hat, willst du unbedingt wieder aktiv dabei sein“, erklärte Wiegert und nimmt dabei sogar eine frühere Aussage zurück: „Wenn wir ein Halbfinale verloren hatten, habe ich gesagt, der Schmerz ist jetzt so groß, da wäre es besser gewesen, gar nicht erst dabei zu sein. Aber das ist natürlich Quatsch. Die tolle Arena in Köln, das ganze Event und das große Drumherum beim Final4 ist immer ein Erlebnis. Und das macht uns jetzt auch wieder richtig Hunger darauf, im nächsten Jahr selbst wieder dabei zu sein. Das werde ich auf jeden Fall auch entsprechend transportieren.“