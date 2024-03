Der SC Magdeburg hat das Topspiel der Handball-Bundesliga gegen die Füchse Berlin gewonnen und sind nun wieder Spitzenreiter. Damit haben die Grün-Roten einen großen Schritt in Richtung deutscher Meisterschaft gemacht.

Magdeburg. - Auch im Gipfeltreffen der Handball-Bundesliga bleibt der SC Magdeburg in eigener Halle eine Macht. Dass 31:28 (16:15) gegen die Füchse Berlin war der zwölfte Sieg im zwölften Heimspiel. Der SCM verdrängte den Konkurrenten damit von der Spitzenposition und hat nun beste Chancen, deutscher Meister zu werden.

Während die 6.600 Zuschauer in der ausverkauften Getec-Arena schon vor Anpfiff für ordentlich Stimmung sorgten, hatten die Mannschaften auf der Platte Anlaufschwierigkeiten. 2:01 Minuten dauerte es, bis Magnus Saugstrup den ersten Treffer des Spitzenspiels erzielte.

Trotz der Führung gehörte die Anfangsphase dem Tabellenführer. Lasse Andersson traf zum 5:3 für die Füchse (9.). Wenig später antworteten die Grün-Roten jedoch mit einem 4:0-Lauf. Unter anderem vollendet Lukas Mertens zwei Gegenstöße und Saugstrup fing einen Pass von Andersson. Sekunden danach traf Felix Claar zum 9:7 (15.).

Beim 11:11 musste der SCM nochmal kurzzeitig den Ausgleich hinnehmen. Mit einem erneuten 3:0-Lauf verschafften sich die Elbestädter wieder etwas Luft. Die erneute Führung gab das Team bis zur Halbzeit nicht mehr ab und nahm schließlich ein 16:15 mit in die Kabine.

Saugstrup sorgt für die Vorentscheidung

Den besseren Start nach Wiederanpfiff erwischte Magdeburg. Zwei Treffer sorgten wieder für das Drei-Tore-Polster. Doch erneut stellten die Hauptstädter den Anschluss her. Doch nach dem 19:18 war wieder der SCM am Drücker. Dieses Mal konnten sich die Grün-Roten auf vier Tore absetzen. Saugstrup traf zum 23:19 (43.).

Dieses Mal gelang den Gästen nicht der direkte Anschluss. Magdeburg konnte das Polster halten. Mit den Fans im Rücken ließ die Mannschaft auch in der Schlussphase keine echte Spannung mehr aufkommen. Und so ließ sie die letzten Sekunden von der Uhr laufen, während die Füchse mit hängenden Köpfen auf die Schlusssirene warteten.

Der SCM bleibt damit in der Bundesliga in eigener Halle ohne Punktverlust und hat den Titel weiterhin in eigener Hand.