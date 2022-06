SC Magdeburg setzt echtes Achtungszeichen

René Miller - Mageburg - Gerade mal zehn Minuten waren gespielt, als SCM-Trainer Bennet Wiegert im Finalspiel des Hummel-Cups gegen Vardar Skopje wütend die erste Auszeit nahm und sich seine Taktiktafel schnappte. Erst diskutierte er heftig mit Magnus Gullerud, dann erzählte er dem restlichen Team, dass es so nicht weitergeht. Durch Abspielfehler am gegnerischen Kreis wurde der Gegner immer wieder zu Gegenstößen eingeladen. So wurde aus einer 2:0-Führung nach zwei Minuten ein 2:5-Rückstand. Rund 50 Minuten später war das aber nur noch eine Episode. Denn die Magdeburger gewannen vor rund 1500 Zuschauern am Ende klar mit 31:20 (12:11).