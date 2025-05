Magdeburg - Vor genau drei Wochen berichtete die Volksstimme, dass sich der SC Magdeburg aufgrund des langfristigen Ausfalls von Matthias Musche (Achillessehnenriss) auf Linksaußen mit Sebastian Barthold verstärken wird. Nun ist die Verpflichtung offiziell. Der Norweger wechselt vom dänischen Spitzenclub Aalborg Handbold an die Elbe und erfüllt sich damit einen großen Traum. „Jeder Handballer möchte einmal in der Bundesliga spielen und ich bin sehr stolz, dies in der kommenden Saison bei einem der besten Clubs in Europa zu tun“, so der Rechtshänder..

