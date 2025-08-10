Am Montagabend werden die Gruppen der Klub-WM in Ägypten (26. September bis 2. Oktober) ausgelost. Bis auf die beiden anderen europäischen Top-Klubs, Veszprem und Barcelona, sind alle anderen sechs Gegner möglich.

Im Finale der letzten Klub-WM musste sich der SC Magdeburg nach Verlängerung mit 33:34 gegen Veszprem geschlagen geben. Hier setzt sich Nedim Remili gegen Matthias Musche (l.) und Christian O'Sullivan durch.

Magdeburg - Zum fünften Mal in Folge nimmt der SC Magdeburg an der Klub-WM teil. Nachdem die Grün-Roten 2021, 2022 und 2023 sogar drei Mal in Folge den Titel holten, musste sich der SCM im Vorjahr mit 33:34 nach Verlängerung im Finale Veszprem geschlagen geben. Die Ungarn sind beim „Super Globe“ vom 26. September bis 2. Oktober in Ägypten als Titelverteidiger natürlich auch wieder dabei. Genau wie er FC Barcelona, für den es eine Wild-Card gab.