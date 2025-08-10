Der FC Einheit Rudolstadt errang am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 302 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 302 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter waren den Gästen aus Stendal mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann schoss Manfred Starke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

FC Einheit Rudolstadt führt mit 2:0 – 93. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Sven Rupprecht, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (90.+3). In Spielminute 96 handelte sich der FC Einheit Rudolstadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Rudolstädter sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – 1. FC Lok Stendal

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Frackowiak, Heß (68. Floßmann), Riemer (90. Schneider), Rupprecht (90. Siegel), Smyla, Starke (79. Bakavoli Mohammadi), Stelzer, Schlegel, Krahnert (68. Ensenbach), Rühling

1. FC Lok Stendal: Poser – Kaschlaw (78. Pfeiffer), Witte (78. Konieczny), Knoblich (78. Buschke), Ilchenko, Stark, Salge, Kohl, Schulze, Schleicher, Schaarschmidt (81. Dzhurylo)

Tore: 1:0 Manfred Starke (75.), 2:0 Sven Rupprecht (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: John Bartsch, Sören Kosmale; Zuschauer: 302