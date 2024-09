Mit dem vierten Triumph in Folge können die Grün-Roten bei der Klub-WM Geschichte schreiben. Den Auftakt bestreiten sie am Sonnabend gegen California Eagles.

Magdeburg. - Als sich die Handballer des SC Magdeburg am Freitagvormittag an der Getec-Arena trafen, um dann gemeinsam mit dem Bus nach Berlin zum Flughafen zu fahren, von wo aus wiederum am Nachmittag der Flieger nach Kairo zur Klub-WM startete, kamen auch viele schöne Erinnerungen hoch. Dreimal in den letzten drei Jahren sind Trainer Bennet Wiegert und seine Jungs nach der Rückkehr von der Klub-WM von den Fans hier begeistert empfangen worden. Und jedes Mal war der Pokal dabei. Sollte der auch bei der Rückkehr am Freitagabend kommender Woche erneut den Fans präsentiert werden, dann hätte der SCM auch Geschichte geschrieben. Denn viermal in Folge gewann noch kein Team den Weltpokal.