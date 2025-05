Der SC Magdeburg braucht im Titelrennen jeden Punkt. Am Montag treffen die Grün-Roten allerdings auf die Überraschungsmannschaft der Saison, gegen die es im Hinspiel eine bittere Niederlage gab.

In der Hinrunde sahen Albin Lagergren und der SCM bereits wie der sichere Sieger aus. Doch nach einem 0:5-Lauf in der Schlussphase mussten sie sich 27:28 geschlagen geben.

Magdeburg. - Der Dreikampf um die deutsche Meisterschaft geht in die nächste Runde. Am Montagabend sind der SC Magdeburg, die Füchse Berlin und die MT Melsungen im Einsatz. Die kniffeligste Aufgabe steht dabei den Grün-Roten bevor. Ab 20 Uhr empfangen sie den Tabellenvierten TSV Hannover-Burgdorf. Die Melsunger haben zeitgleich Wetzlar zum Hessen-Derby zu Gast. Berlin ist bereits eine Stunde zuvor in Göppingen gefordert.