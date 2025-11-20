Saisonübergreifend steht der SC Magdeburg bei elf Champions-League-Erfolgen in Serie. Bleibt das Team bis zum Jahresende in der Königsklasse ohne Punktverlust, würde dies eine neue grün-rote Bestmarke bedeuten.

SCM fehlen nur noch zwei Siege bis zu einem neuen Vereinsrekord

Omar Ingi Magnusson ist mit 67 Treffern bester SCM-Schütze in der Champions League. In Zagreb war der Isländer viermal erfolgreich.

Zagreb/Magdeburg - Acht Spiele, acht Siege: Die Serie des SC Magdeburg in der Champions League geht weiter. Saisonübergreifend feierte der Titelverteidiger mit dem 43:35 in Zagreb sogar schon den elften Erfolg nacheinander. Und ein Ende dieses famosen Siegeszuges scheint vorerst nicht in Sicht. Ein Vereinsrekord rückt daher in Reichweite.