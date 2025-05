Magdeburg. - Einzug in das Final 4 der Champions League, ein deutlicher Sieg in der Bundesliga gegen den HSV Hamburg und die Vertragsverlängerung von Kapitän Christian O'Sullivan: Die vergangene Woche lief für den SC Magdeburg perfekt. Bevor es ab dem 15. Mai mit dem Auswärtsspiel beim VfL Gummersbach in den Endspurt der Saison geht, steht nun die letzte Länderspielpause dieser Spielzeit an. Und in diese nehmen die Grün-Roten viel Rückenwind mit.

