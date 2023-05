Nicht nur Philipp Weber und Gisli Kristjansson hat es beim Viertelfinal-Hinspiel des SCM in der Champions League bei Wisla Plock erwischt.

Piotr Chrapkowski (hinten) hatte nicht zuletzt Abel Serdio Guntin im Griff. Lediglich 22 Gegentreffer mussten die Grün-Roten in Plock hinnehmen.

Plock - Während der Polizeikontrolle auf der Autobahn 2 in Richtung Warschau ist der freundliche Beamte ein wenig ins Plaudern geraten. Von Wisla Plock halte er nicht viel, hat er an diesem sonnigen Mittwochnachmittag im Nirgendwo in Polen berichtet. Es sei sowieso eine Überraschung, dass es dieses Team bis ins Viertelfinale der Champions League geschafft hat, hat er erklärt. Er wiederum sei Anhänger von Vive Kielce, dem landesinternen Konkurrenten – und ungeliebten Rivalen der Wisla-Fans.