SCM-Handballer reisen mit offener Rechnung nach Paris

Die SCM-Handballer müssen am Mittwochabend (18.45 Uhr/DAZN) in der Champions League bei Paris St.-Germain ran. Und da haben die Grün-Roten aus dem Hinspiel noch eine gewaltige Rechnung offen.

Magdeburg - Siege lange genießen, sich nach Highlights ausruhen – im Handball alles Fremdwörter. Nach dem 32:31 im Bundesliga-Gipfel bei den Füchsen Berlin am Sonntag muss der SC Magdeburg schon am Mittwochabend (18.45 Uhr/DAZN) erneut an die Grenzen gehen. Da wartet in der Champions League mit Paris St.-Germain der Gruppenprimus. Die Franzosen führen die Tabelle mit acht Siegen aus neun Spielen an.