Das nächste Personalgerücht rund um den SC Magdeburg wird Wirklichkeit. Die Grün-Roten vermelden jetzt offiziell die Verpflichtung von Oskar Vind. Der Rechtsaußen kommt zur neuen Saison von GOG aus Dänemark.

Magdeburg - Weil erst am Donnerstag das nächste Spiel, und das gegen Szeged in der Champions League auch noch in eigener Halle, auf dem Programm steht, können die Handballer des SC Magdeburg diese Woche ein bisschen ruhiger angehen. Die Personalplanungen für die neue Saison laufen dagegen hinter den Kulissen weiter auf Hochtouren. Weil Tim Hornke am Saisonende seine aktive Karriere beendet, muss ja auch ein neuer Rechtsaußen her. Und seit gestern ist endgültig klar, dass Oskar Vind seinen Platz einnimmt. Der Däne von GOG Svendborg wurde ja schon lange in der Gerüchteküche gehandelt.