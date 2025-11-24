Der SC Magdeburg hat 26 Bundesliga-Spiele in Folge nicht verloren. Ihren Vereinsbestmarke haben sie damit schon überboten. Bis zum Allzeit-Rekord ist es aber noch ein langer Weg.

SCM ist seit acht Monaten in der Bundesliga ungeschlagen

Magdeburg - 22:10 zur Pause, 28:11 nach 36 Minuten: Der SC Magdeburg brannte gegen die HSG Wetzlar etwas mehr als eine Halbzeit ein Feuerwerk ab. Zwischen den Grün-Roten und den Hessen herrschte ein Klassenunterschied. Einigen HSG-Spielern war anzumerken, dass sie nur noch die Schlusssirene herbeisehnten.