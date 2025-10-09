Der SC Magdeburg hat mit einem letztlich ungefährdeten Sieg bei GOG in Dänemark die weiße Weste in der Champions League verteidigt. Anders als in der Bundesliga und im Halbfinale der Klub-WM sind viele der statistischen Werte in der Königsklasse sogar besser als in der Vorsaison.

Felix Claar war mit sechs Toren zweitbester Werfer des SCM beim Sieg gegen GOG. Und das ohne einen einzigen Fehlwurf.

Magdeburg - Bennet Wiegert brachte den deutlichen 39:30-Sieg des SCM bei GOG perfekt auf den Punkt. „Das wirkt im Endergebnis relativ easy und souverän. Aber wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, war das nicht unbedingt so. Da hat uns GOG vor viele Aufgaben gestellt. Das war alles andere als einfach“, so der SCM-Coach nach dem vierten Sieg im vierten Spiel der Champions-League-Gruppenphase. Als Daniel Pettersson, Magnus Saugstrup, Omar Ingi Magnusson und Sebastian Barthold hintereinander ihre ersten Würfe nicht ins Ziel brachten, war aber eher ein ähnlich enges Spiel wie in Hamburg, beim HC Erlangen oder auch gegen Veszprém bei der Klub-WM zu befürchten. Denn die fehlende Konstanz bei der Abschlussquote machte es den Grün-Roten in dieser Saison bisher schon einige Male unnötig schwer.