Der SC Magdeburg hat die 2. Runde im DHB-Pokal noch gar nicht absolviert, da wurde bereits das Achtelfinale ausgelost. Sollten die Grün-Roten beim Dessau-Roßlauer HV gewinnen, würde es in der nächsten Runde erneut gegen einen Zweitligisten gehen.

Magdeburg - Aufgrund ihrer Teilnahme an der Klub-Weltmeisterschaft konnten die Handballer des SC Magdeburg Anfang Oktober nicht ihre Zweitrundenpartie beim Dessau-Roßlauer HV bestreiten. Das Landesderby gegen den Zweitligisten wird am 21. Oktober (19 Uhr) nachgeholt. Doch schon jetzt steht fest, gegen wen der Sieger der Partie im Achtelfinale treffen würde.

Im Rahmen der Bundesliga-Konferenz am Donnerstagabend wurde in der Halbzeit im Dyn-Studio die Runde der letzten 16 Teams ausgelost. Als Losfee fungierte die Handball-Nationalspielerin Dana Bleckmann (Borussia Dortmund). Als viertletzte Kugel zog sie das Doppellos Dessau-Roßlau/Magdeburg aus der Schüssel. Anschließend tauchte das Logo des TV Großwallstadt auf. Sollte der SCM seine Auftakthürde im Pokal überstehen, würde es also erneut gegen einen Zweitligisten gehen. Dies bedeutet aber auch, dass das Heimrecht getauscht werden würde. Die Grün-Roten müssten 5. oder 6. November also beim sechsmaligen deutschen Meister in Unterfranken antreten.

Das Topspiel des Achtelfinales steigt in Berlin. Dort empfangen die heimischen Füchse den ThSV Eisenach. Es ist eines von insgesamt vier Bundesliga-Duellen. Titelverteidiger THW Kiel muss beim Überraschungshalbfinalisten des Vorjahres, HBW Balingen-Weilstetten, antreten. Aufgrund ihres Abschneides beim vergangenen Final4 ist es für bei Teams die erste Partie im Wettbewerb. Auch die MT Melsungen startet erst im Achtelfinale in den DHB-Pokal. Die Hessen sind beim Zweitligisten HC Elbflorenz Dresden gefordert, der überraschend den HSV Hamburg ausgeschaltet hatte.

Das Achtelfinale im Überblick

TVB Stuttgart – SG Flensburg-Handewitt

TBV Lemgo – VfL Gummersbach

HSG Nordhorn-Lingen – SC DHfK Leipzig

HC Elbflorenz 2006 – MT Melsungen

Bergischer HC – TSV Hannover-Burgdorf

HBW Balingen-Weilstetten – THW Kiel

Dessau-Roßlauer HV/SC Magdeburg – TV Großwallstadt

Füchse Berlin – ThSV Eisenach

Achtelfinale: 5./6. November

Viertelfinale: 17./18. Dezember

Final4 in Köln: 18./19. April 2026