Handball SCM-Kapitän O’Sullivan: Bleibt er oder geht er?

Der SC Magdeburg will am Sonntag auch in der Bundesliga jubeln. Christian O'Sullivan und Co. müssen in der Getec-Arena (18 Uhr) gegen den HSV ran. Was wird aber eigentlich mit dem Kapitän? Bleibt er oder geht er? Noch hat sich der Verein nicht geäußert.