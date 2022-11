SCM-Konkurrenten Kiel, Füchse und Löwen patzen in Bundesliga

Besser hätte das Wochenende aus Sicht des SC Magdeburg nicht verlaufen können. Während die Grün-Roten sich von den anstrengenden Wochen erholen konnten, patzten die Konkurrenten in der Handball-Bundesliga reihenweise.

Magdeburg - Das Lächeln von Bennet Wiegert dürfte von einem Ohr zum anderen gereicht haben. Mit Freude wird der Coach des SC Magdeburg die Ergebnisse in der Handball-Bundesliga (HBL) zur Kenntnis genommen haben: Der THW Kiel unterlag Lemgo in eigener Halle, die Füchse Berlin blamierten sich beim punktlosen Schlusslicht Minden, und die Rhein-Neckar Löwen rutschten in Hamburg aus.