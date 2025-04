Magdeburg. - Es war die Szene des Viertelfinal-Hinspiels zwischen dem SC Magdeburg und KC Veszprém: In der vierten Minute geht Matthias Musche ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Allen Beteiligten ist sofort klar, dass sich der Linksaußen schwer verletzt hat. Einen Tag später bestätigte sich der Verdacht – Riss der rechten Achillessehne. Am Sonntag wurde der 32-Jährige in einer Spezialklinik im schweizerischen Rheinfelden erfolgreich operiert. Dies teilten die Grün-Roten am Montag mit. Es ist der Beginn eines langen Weges bis zum Comeback.

Während sich Musches Teamkollegen am Mittwoch auf die Reise zum Viertelfinal-Rückspiel in Veszprém machen, soll es für den Linksaußen Mitte der Woche wieder in die Heimat gehen. In Magdeburg startet er dann umgehend mit seinem Rehabilitationsprogramm. Aufgrund der Schwere der Verletzung wird eine Rückkehr in den Spielbetrieb erst im Februar 2026 nach der Europameisterschaftspause erwartet, wie es in der SCM-Mitteilung heißt.

Da mit Lukas Mertens nur noch ein gesunder Linksaußen zum Profikader gehört – aktuell füllt Youngster Pablo Lange die Lücke auf – dürften die Grün-Roten zur kommenden Saison einen weiteren Spieler verpflichten, um Mertens in der Hinserie zu entlasten. Genauso agierten die Elbestädter bereits in dieser Saison, als nach der Verletzung von Tim Hornke bei den Olympischen Spielen in Paris der Schwede Isak Persson als Ersatz verpflichtet wurde.

Für Musche ist es nicht der erste langfristige Ausfall seiner Karriere. Bereits vom November 2020 bis Dezember 2021 pausierte er wegen einer schweren Verletzung im linken Knie.